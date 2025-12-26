एशेज सीरीज, बॉक्सिंग डे टेस्ट: पहले दिन गेंदबाजों ने बरपाया कहर, ये रिकॉर्ड्स बने 

एशेज सीरीज 2025-26 का चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है। इस बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमों के गेंदबाजों ने कहर बरपाया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 152 रन पर समाप्त हुई थी। जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 110 रन ही बना पाई। पहली पारी के आधार पर कंगारू टीम ने 46 रन की बढ़त ले ली है। दिन का खेल खत्म होने तक ट्रेविस हेड (0*) और स्कॉट बोलैंड (4*) क्रीज पर मौजूद हैं।

लेखा-जोखा पहले दिन का लेखा जोखा इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। जोश टंग ने इंग्लैंड के लिए 5 विकेट लिए। उनके अलावा गस एटकिंसन ने 2 सफलता हासिल की। ब्रायडन कार्स और बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिए। कंगारू टीम के लिए माइकल नेसेर ने 35 रन की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 41 रन की पारी खेली। नेसेर ने 4 और स्कॉट बोलैंड ने 3 सफलता हासिल की।

गेंदबाजी टंग ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया 5 विकेट हॉल टंग ने 11.2 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन के साथ 45 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। एशेज सीरीज में इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टंग ने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 22 की शानदार औसत के साथ 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

रन ख्वाजा ने पूरे किए 8,000 अंतरराष्ट्री रन उस्मान ख्वाजा ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। चौथे टेस्ट के पहले दिन उन्होंने अपने 8,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। ख्वाजा ने पहली पारी में 52 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल रहे। वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक 19वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उस्मान ने टेस्ट में 6,206 रन और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 241 रन बनाए हैं। वनडे में इस खिलाड़ी के बल्ले से 1,554 रन निकले हैं।

ब्रूक हैरी ब्रूक ने पूरे किए 3,000 टेस्ट रन ब्रूक ने अपनी 41 रन पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 3,000 रन भी पूरे कर लिए। वह संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज 3,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं। उनके 34 टेस्ट में 54.17 की औसत से 3,034 रन हो गए हैं। उनके बल्ले से 10 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट इस प्रारूप में 86.85 की रही है। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 2022 में खेला था।