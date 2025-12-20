एशेज सीरीज 2025-26: जैक क्रॉली एडिलेड टेस्ट में शतक चूके, जानिए उनके आंकड़े

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली शतक से चूक गए। मैच की चौथी और इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान उन्होंने 85 रन बनाए। यह उनके टेस्ट क्रिकेट करियर का कुल 21वां अर्धशतक साबित हुआ। बता दें कि वह अपना छठा टेस्ट शतक बनाने से चूक गए। इस बीच क्रॉली की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही क्रॉली की पारी इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी के दौरान सिर्फ 31 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में सलामी बल्लेबाज क्रॉली ने पारी को स्थिरता देने का प्रयास किया। उन्होंने जो रूट (39) के साथ 78 रन और हैरी ब्रूक (30) के साथ 68 रन की उपयोगी साझेदारियां की। एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए क्रॉली शतक से चूक गए। वह 85 रन की पारी खेलकर नाथन लियोन का शिकार बने।

करियर क्रॉली के टेस्ट करियर पर एक नजर क्रॉली ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2019 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 62 टेस्ट की 113 पारियों में 31.77 की औसत से 3,527 रन बना लिए हैं। इस बीच 5 शतक के अलावा वह 21 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं। टेस्ट करियर में उनका सर्वोच्च स्कोर 267 रन रहा है, जो कि उनके प्रथम श्रेणी करियर का भी सबसे बड़ा स्कोर है।

