घरेलू सरजमीं पर 2 क्लीन स्वीप झेलने के बावजूद BCCI नहीं करेगा कोई बड़ा बदलाव- रिपोर्ट

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ एक और घरेलू सीरीज हार और 12 महीनों में दूसरी क्लीन स्वीप के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) किसी जल्दबाजी वाले कदम के मूड में नहीं है। बोर्ड जल्द ही चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन से बातचीत कर राय लेगा। बड़े बदलाव की संभावना न के बराबर है। माना जा रहा है कि चयनकर्ता और टीम प्रबंधन टीम पर भरोसा बनाए रखेंगे, जिसे वे पिछले कुछ समय से लगातार समर्थन देते आ रहे हैं।

प्रदर्शन गौतम गंभीर के कार्यकाल में ऐसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी सीरीज और हाल ही में वेस्टइंडीज़ पर जीत के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका से मिली हार पिछले एक साल में गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत की तीसरी टेस्ट सीरीज हार है। पिछले 12 महीनों में भारत न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज गंवाई है। इसी दौरान इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ रही, जबकि सफेद गेंद क्रिकेट में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता।

बयान BCCI ने क्या कहा? BCCI के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "बोर्ड किसी भी फैसले में जल्दबाज़ी नहीं करेगा, टीम इस समय बदलाव के दौर में है। जहां तक कोच गंभीर का सवाल है, उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि विश्व कप करीब है और उनका अनुबंध 2027 विश्व कप तक है। BCCI आगे चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन से बात करेगी, लेकिन किसी तरह की जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया जाएगा।"

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 साल बाद घर पर हारी कोई टेस्ट सीरीज हालिया सीरीज के कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में भारतीय टीम को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारत जीत के लिए मिले 124 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं पर पाई थी। हालांकि, इस टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे और दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। ऋषभ पंत की कप्तानी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को रनों (408 रन) के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी हार मिली है।