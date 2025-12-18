एशेज सीरीज 2025-26: मिचेल स्टार्क ने एडिलेड टेस्ट में लगाया अर्धशतक, बल्लेबाजी में बनाया दिलचस्प रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज 2025-26 में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से कमाल किया है। उन्होंने एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक (54) लगाते ही उपलब्धि हासिल की। दरअसल, वह अब टेस्ट क्रिकेट में नंबर 9 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 10 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही स्टार्क की पारी ऑस्ट्रेलिया ने जब 271 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खोया, तब स्टार्क बल्लेबाजी के लिए आए थे। उन्होंने निचले क्रम में एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे कैरी 106 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ डटकर बल्लेबाजी कर रहे स्टार्क की पारी का अंत जोफ्रा आर्चर ने किया। वह 75 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। उनकी बदौलत इंग्लैंड ने 371 रन बनाए।

आंकड़े निचले नंबर पर स्टार्क ने बल्लेबाजी में किया है प्रभावित स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्ले से भी उपयोगी खिलाड़ी बनकर उबरे हैं। उन्होंने नंबर 9 या उससे नीचे के नंबर पर 95 पारियों में 24.57 की औसत से 1,745 रन बनाए हैं, जिसमें 10 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रन शामिल है। टेस्ट में नंबर 9 या उससे नीचे 50 से ज्यादा स्कोर के मामले में स्टार्क के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड (6) और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी (6) का नंबर आता है।

फॉर्म शानदार फॉर्म में चल रहे है स्टार्क इस समय चल रही एशेज सीरीज में स्टार्क ने 3 टेस्ट में 47.66 की औसत से 143 रन बनाए हैं। जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में उन्होंने एडिलेड टेस्ट से पहले तक 18 विकेट लिए हैं। इसमें 2 बार 5 विकेट हॉल शामिल हैं। स्टार्क ब्रिस्बेन और पर्थ टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच थे। उन्होंने पिछले पिंक बॉल टेस्ट में कुल 8 विकेट (6/75 और 2/64) लिए थे।

