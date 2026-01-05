एशेज सीरीज 2025-26: मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को टेस्ट में रिकॉर्ड 14वीं बार आउट किया 

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को 14वीं बार आउट करके टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाया। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने यह कारनामा सिडनी पर चल रही एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के दौरान किया। स्टोक्स अपनी पारी में सिर्फ 11 गेंदें खेलने के बाद एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हुए। स्टार्क अब टेस्ट क्रिकेट में स्टोक्स को सर्वाधिक बार आउट करने वाले गेंदबाज बने हैं।

रिकॉर्ड स्टार्क ने अश्विन को पीछे छोड़ा क्रिकइंफो के मुताबिक, स्टार्क ने अब तक 30 पारियों में स्टोक्स को 14 बार आउट किया है, जबकि स्टोक्स ने उनके खिलाफ 409 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 225 रन बनाए हैं। टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान को उनके बाद भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 13 बार आउट किया है। स्टार्क के साथी गेंदबाज नाथन लियोन ने 10 बार स्टोक्स का विकेट चटकाने में सफलता हासिल की है।

जानकारी स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए स्टार्क को 8वीं बार आउट किया स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए स्टोक्स को कुल 8वीं बार आउट किया, जो किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा है। मौजूदा एशेज सीरीज में स्टार्क ने स्टोक्स को पांचवीं बार आउट किया।

Advertisement

आंकड़े शानदार फॉर्म में चल रहे हैं स्टार्क सोमवार को स्टोक्स का विकेट इस समय चल रही सीरीज में स्टार्क का 28वां विकेट था। एशेज 2025-26 में स्टार्क शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अब तक 25 से ज्यादा विकेट ले चुके। हैं कोई भी दूसरा गेंदबाज 20 विकेट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान ने इस चल रही सीरीज की 9 पारियों में 20.33 की औसत से सिर्फ 183 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।

Advertisement