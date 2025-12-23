एशेज सीरीज 2025-26: मेलबर्न के मैदान पर दोनों टीमों का कैसा रहा है प्रदर्शन?

एशेज सीरीज 2025-26 के शुरुआती 3 मैचों को जीतकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने सीरीज में अजेय बढ़त बना चुकी है। इस प्रतिष्ठित सीरीज को जीत चुकी मेजबान टीम अब 26 दिसंबर से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच मेलबर्न के मैदान पर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

इंग्लैंड मेलबर्न में इंग्लैंड ने जीते हैं 20 टेस्ट क्रिकइंफो के अनुसार, मेलबर्न ने 1877 से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कुल 57 टेस्ट मैचों की मेजबानी की है। इनमें से इंग्लैंड ने 20 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 29 में जीत हासिल की है। इस बीच 8 मैच ड्रॉ रहे और एक मैच 1970-71 के सीजन में रद्द कर दिया गया था। दिलचस्प रूप से किसी भी दूसरी मेहमान टीम ने मेलबर्न में 5 टेस्ट भी नहीं जीते हैं।

ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया का शानदार रहा है प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया ने 1877 से अब तक मेलबर्न में कुल 117 टेस्ट खेले हैं। उन्होंने यहां 68 मैच जीते हैं, 32 हारे हैं। इस बीच उनके 17 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। 2000 की शुरुआत से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मेलबर्न में 25 टेस्ट में से 19 में जीत हासिल की हैं और 4 में शिकस्त झेली है। इस बीच उनके 2 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी हार 2020 में भारतीय टीम के खिलाफ आई थी।

प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खिलाड़ियों का मेलबर्न में प्रदर्शन पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे। इस मैदान पर स्मिथ ने 77.87 की औसत और 5 शतकों की मदद से 1,246 रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा (41.66 के औसत से 500 रन) और मार्नस लाबुशेन (38.20 के औसत से 382 रन) ने भी यहां अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क को यहां संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने 33.26 की औसत के साथ 26 विकेट लिए हैं।

