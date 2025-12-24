एशेज सीरीज 2025-26: मेलबर्न के मैदान पर स्टीव स्मिथ का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। पैट कमिंस मेलबर्न में होने वाले टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे। स्मिथ का मेलबर्न में शानदार प्रदर्शन रहा है और वह आगामी बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी उम्दा पारी खेलना चाहेंगे। इस बीच स्मिथ के मेलबर्न के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन मेलबर्न में स्मिथ ने 77.87 की औसत से बनाए हैं रन मेलबर्न में स्मिथ के सभी 12 टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर को शुरू होने वाले मैच) के दौरान हुए हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, उन्होंने इन मैचों में 77.87 की औसत से 1,246 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और इतने ही अर्धशतक शामिल हैं। यहां उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 192 रन है। इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ ने 4 मेलबर्न टेस्ट में 51.40 की औसत से 257 रन बनाए हैं। इसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है।

आंकड़े मेलबर्न में 5 टेस्ट शतक जड़ चुके हैं स्मिथ मेलबर्न में अपने पिछले टेस्ट मैच में स्मिथ ने 197 गेंदों पर 140 रन की पारी खेली थी। यह इस मैदान पर उनका पांचवां टेस्ट शतक था। इस मैदान पर सिर्फ तीन अन्य बल्लेबाजों ने 5 से ज्यादा शतक बनाए हैं। जैक हॉब्स (5), मैथ्यू हेडन (6), और डॉन ब्रैडमैन (9) उनसे आगे हैं। स्मिथ उन सिर्फ 4 बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने मेलबर्न टेस्ट में कम से कम 10 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।

टेस्ट करियर बेमिसाल रहा है स्मिथ का टेस्ट करियर स्मिथ ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 121 मुकाबले खेले हैं और इसकी 216 पारियों में 55.97 की औसत के साथ 10,580 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 36 शतक और 44 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 रन रहा है। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

