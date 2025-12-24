एशेज सीरीज 2025-26: चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन घोषित, ये खिलाड़ी हुए बाहर
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी गई है। इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर और ओली पोप को शामिल नहीं किया गया है। उनकी जगह जेकब बेथेल और गस एटकिंसन की वापसी हुई है। बता दें कि चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होना है। सीरीज में कंगारू टीम 3-0 की अजेय बढ़त ले चुकी है।
ऐसी है इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
ऐसी है इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और जोश टंग। आर्चर पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वह सिडनी में होने वाला आखिरी टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। उन्होंने इस सीरीज के 3 टेस्ट में 9 विकेट चटकाए थे। चोटिल होने के कारण यह खिलाड़ी बाहर हुआ है। वहीं, पोप को खराब फॉर्म के कारण बाहर किया गया है।
सीरीज में अब तक बेहद खराब रहा है इंग्लैंड का प्रदर्शन
इंग्लैंड को अब तक सीरीज के सभी मुकाबलों में हार मिली है। पहले टेस्ट में उसे 8 विकेट से हार मिली थी। दूसरा टेस्ट भी टीम ने 8 विकेट से गंवाया। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम को 82 रन से हार मिली थी। पोप इन सभी मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाए थे। उन्होंने 46, 33, 0, 26, 3 और 17 के स्कोर बनाए थे। इस खराब प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड की काफी आलोचना भी हो रही है।
4 साल बाद आर्चर ने की थी टेस्ट टीम में वापसी
आर्चर ने इस साल की शुरुआत में 4 साल से ज्यादा के लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की थी। उन्होंने घरेलू मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए अपनी लय और धार का परिचय दिया था। मौजूदा एशेज सीरीज में भी आर्चर इंग्लैंड के सबसे प्रभावी खिलाड़ियों में शामिल रहे, जहां उन्होंने 9 विकेट झटके और निचले क्रम में अहम रन भी जोड़े। कप्तान स्टोक्स ने उनकी गेंदबाजी को 'असाधारण' बताया था।
टी-20 विश्व कप तक फिट हो सकते हैं आर्चर
एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में सीमित गेंदबाजी कराने के बाद आर्चर को मंगलवार को मेलबर्न में स्कैन के लिए भेजा गया। अब वह आगे की जांच के लिए अगले सप्ताह इंग्लैंड लौटेंगे। चोट के बावजूद इंग्लैंड को उम्मीद है कि आर्चर फरवरी में होने वाले टी-20 विश्व कप तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे। मौजूदा एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड ने मैथ्यू फिशर को अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया है।