एशेज सीरीज 2025-26: चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित, स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम में पैट कमिंस नहीं शामिल हैं और उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके साथ-साथ मेजबान टीम में टॉड मर्फी और झाई रिचर्डसन की वापसी हुई है। बता दें कि चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होना है। आइए ऑस्ट्रेलिया की टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम
मर्फी को चोटिल नाथन लियोन की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है। वहीं रिचर्डसन भी 4 साल बाद टेस्ट खेलने की दौड़ में हैं, जबकि अपनी पीठ की चोट का इलाज करवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।
लियोन
एडिलेड टेस्ट के दौरान चोटिल हुए नाथन लियोन
पिछले महीने 38 साल के हुए लियोन पिछले एडिलेड टेस्ट के आखिरी दिन फील्डिंग करते समय अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लगा बैठे थे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि सर्जरी के बाद उन्हें लंबे समय तक बाहर रहना पड़ेगा। उन्होंने सोमवार को मेलबर्न में एक स्पेशलिस्ट से सलाह ली थी। इस दिग्गज ऑफ स्पिनर ने तीसरे टेस्ट में कुल 5 विकेट (2/70 और 3/77) लिए थे।
मर्फी
मर्फी को मिल सकती है प्लेइंग इलेवन में जगह
मर्फी ने अब तक अपने 7 टेस्ट मैचों में 28.13 की औसत से 22 विकेट लिए हैं ये सभी मैच घर से बाहर खेले गए हैं। उन्होंने विक्टोरिया के लिए MCG में अपने 3 शेफील्ड शील्ड मैचों में 25.33 की औसत से 6 विकेट लिए हैं। अगर वह मेलबर्न में खेलते हैं, तो यह 14 साल में पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया ने घर पर लियोन के अलावा किसी अकेले स्पेशलिस्ट स्पिनर को चुना है।
लेखा-जोखा
ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बनाई हुई है अजेय बढ़त
इंग्लैंड को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त मिली थी। उस मैच में इंग्लिश टीम ने 172 और 164 रन के स्कोर किए थे। ये मुकाबला सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया था। इसके बाद गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। तीसरे एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से जीत दर्ज की थी।