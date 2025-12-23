एशेज सीरीज 2025-26: चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित, स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम में पैट कमिंस नहीं शामिल हैं और उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके साथ-साथ मेजबान टीम में टॉड मर्फी और झाई रिचर्डसन की वापसी हुई है। बता दें कि चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होना है। आइए ऑस्ट्रेलिया की टीम पर एक नजर डालते हैं।

लियोन एडिलेड टेस्ट के दौरान चोटिल हुए नाथन लियोन पिछले महीने 38 साल के हुए लियोन पिछले एडिलेड टेस्ट के आखिरी दिन फील्डिंग करते समय अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लगा बैठे थे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि सर्जरी के बाद उन्हें लंबे समय तक बाहर रहना पड़ेगा। उन्होंने सोमवार को मेलबर्न में एक स्पेशलिस्ट से सलाह ली थी। इस दिग्गज ऑफ स्पिनर ने तीसरे टेस्ट में कुल 5 विकेट (2/70 और 3/77) लिए थे।

Advertisement

मर्फी मर्फी को मिल सकती है प्लेइंग इलेवन में जगह मर्फी ने अब तक अपने 7 टेस्ट मैचों में 28.13 की औसत से 22 विकेट लिए हैं ये सभी मैच घर से बाहर खेले गए हैं। उन्होंने विक्टोरिया के लिए MCG में अपने 3 शेफील्ड शील्ड मैचों में 25.33 की औसत से 6 विकेट लिए हैं। अगर वह मेलबर्न में खेलते हैं, तो यह 14 साल में पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया ने घर पर लियोन के अलावा किसी अकेले स्पेशलिस्ट स्पिनर को चुना है।

Advertisement