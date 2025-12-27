एशेज सीरीज 2025-26: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की जीत के बाद ऐसी है WTC अंक तालिका 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 का चौथा टेस्ट 4 विकेट से जीता। मैच के दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिा के द्वारा दिए गए 175 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 15 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। ऐसे में आइए मेलबर्न टेस्ट के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं।

जीत ऐसे मिली इंग्लैंड को जीत इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर समाप्त हो गई। जोश टंग ने 5 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 110 रन ही बना पाई। कंगारू टीम की दूसरी पारी भी कुछ खास नहीं रही और वो 132 रन पर ऑलआउट हो गए। इंग्लैंड ने दूसरे दिन ही 175 रन का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जैकब बेथेल ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए।

हार हार के बावजूद शीर्ष स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने WTC के इस चक्र में अब तक कुल 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है। टीम फिलहाल 85.17 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर फिलहाल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है। उसने अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 में उसे जीत और 1 में हार मिली है। उसके 77.78 प्रतिशत अंक हैं।

स्थिति जानिए क्या है इंग्लैंड की स्थिति इंग्लैंड ने इस चक्र में अब तक कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत दर्ज की है और 5 में हार झेली है। 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। टीम फिलहाल 35.19 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में 7वें स्थान पर है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका (3 जीत और 1 हार) और चौथे स्थान पर श्रीलंका (1 जीत और 1 ड्रॉ) है। दक्षिण अफ्रीका के 75 और श्रीलंका के 66.67 प्रतिशत अंक हैं।

