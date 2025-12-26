एशेज सीरीज 2025-26: जोश टंग ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया 5 विकेट हॉल
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जोश टंग ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। एशेज सीरीज में इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया है। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण कंगारू टीम की पहली पारी सिर्फ 152 रन पर समाप्त हो गई। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही टंग की गेंदबाजी
टंग ने 11.2 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन के साथ 45 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4 की रही। उन्होंने जेक वेदराल्ड (10), मार्नस लाबुशेन (6), स्टीव स्मिथ (9), माइकल नेसेर (35) और स्कॉट बोलैंड (0) को अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज मेलबर्न टेस्ट की इस पारी में अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। गस एटकिंसन को 2 सफलता मिली। ब्रायडन कार्स और बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिए।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे हैं टंग के आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टंग ने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 22 की शानदार औसत के साथ 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। 5/45 अब उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। अपने टेस्ट करियर में टंग ने सबसे ज्यादा विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं। उन्होंने 3 मैच की 6 पारियों में 29.05 की औसत से 19 विकेट चटकाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है टंग का टेस्ट करियर
टंग ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2023 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 8 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 27.04 की औसत से 41 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। इस मैच से पहले वह भारत और आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल ले चुके थे। इस खिलाड़ी की इकॉनमी रेट 4.05 की रही है।
पारी
ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की पारी
इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया का शीर्षक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उनके 5 बल्लेबाज सिर्फ 89 रन पर पवेलियन में थे। नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने आए नेसेर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। उनके अलावा उस्मान ख्वाजा के बल्ले से 29 रन निकले। कप्तान स्मिथ सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए।