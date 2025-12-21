एशेज सीरीज 2025-26: तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ऐसी है WTC अंक तालिका 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा टेस्ट 82 रन से जीता। इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन चाहिए थे। हालांकि, जवाब में उनकी टीम सिर्फ 352 रन ही बनाकर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है। ऐसे में आइए तीसरे टेस्ट के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं।

जीत ऐसे मिली ऑस्ट्रेलिया को जीत कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने पहली पारी में 371 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पारी 286 रन पर समाप्त हो गई। इसके बाद कंगारू टीम ने ट्रेविस हेड (170) की धमाकेदार पारी के दम पर दूसरी पारी में 349 रन बना दिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जेमी स्मिथ (60) और जैक क्रॉली (85) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया और उसे एक और बड़ी हार मिली।

अजेय अजेय टीम के रूप में शीर्ष पर बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने WTC के इस चक्र में अब तक कुल 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है। टीम फिलहाल 100 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर फिलहाल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने अब तक 4 मैच खेले हैं, 3 में उसे जीत और 1 में हार मिली है। उसके 75 प्रतिशत अंक हैं।

Advertisement

स्थान इंग्लैंड की स्थिति खराब, 7वें स्थान पर पहुंचे इंग्लैंड ने इस चक्र में कुल 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत दर्ज की है और 5 में हार झेली है। 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। टीम फिलहाल 27.08 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर श्रीलंका (1 जीत और 1 ड्रॉ) और चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड (1 जीत और 1 हार) है। पाकिस्तान टीम 1 जीत और 1 हार के साथ 5वें स्थान पर है।

Advertisement