एशेज सीरीज 2025-26: ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरे टेस्ट में मिली जीत, सीरीज में ली अजेय बढ़त

एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 82 रनों से शानदार जीत मिली है। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में उसने 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है। इंग्लैंड की टीम 435 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और उनकी पूरी टीम सिर्फ 352 रन पर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने पहली पारी में 371 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पारी 286 रन पर समाप्त हो गई। इसके बाद कंगारू टीम ने ट्रेविस हेड (170) की धमाकेदार पारी के दम पर दूसरी पारी में 349 रन बना दिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जेमी स्मिथ (60) और जैक क्रॉली (85) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया। टीम को एक और बड़ी हार मिली।

शतक एलेक्स केरी ने जड़ा एशेज सीरीज में अपना पहला शतक ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी ने 143 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 74.13 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक रहा। एशेज सीरीज में इस खिलाड़ी ने अपना पहला शतक लगाया। उन्हें इस शानदार पारी के कारण 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया। साल 2025 में इस खिलाड़ी ने दूसरा शतक लगाया।

आउट पैट कमिंस ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम पैट कमिंस ने मुकाबले में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जो रूट को टेस्ट में कुल 12वीं बार आउट किया है और वह उन्हें सर्वाधिक बार आउट करने वाले विरोधी गेंदबाज बन गए हैं। कमिंस ने जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। इन गेंदबाजों ने रूट को टेस्ट क्रिकेट में 11-11 बार आउट किया है। जोश हेजलवुड ने इंग्लैंड के इस दिग्गज बल्लेबाज को 10 बार आउट किया था।

विकेट नाथन लियोन ने हासिल की ये उपलब्धि नाथन लियोन ने भी इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में उनसे ज्यादा विकेट अब सिर्फ शेन वॉर्न (708) के नाम हैं। इसके साथ ही लियोन टेस्ट इतिहास के छठे सबसे सफल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे मुथैया मुरलीधरन (800), जेम्स एंडरसन (704), अनिल कुंबले (619) और स्टुअर्ट ब्रॉड (604) हैं।

हॉल जोफ्रा आर्चर ने लिया 5 विकेट हॉल जोफ्रा आर्चर ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान 20.2 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन के साथ 53 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 2.60 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा और एशेज सीरीज में तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। साल 2019 के बाद पहली बार आर्चर ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। इस खिलाड़ी ने अब तक 18 टेस्ट में 30.10 की औसत से 60 विकेट लिए हैं।