अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी-20 में झटके 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। इस खिलाड़ी को पहले 2 मुकाबलों में टीम में मौका नहीं मिला था। ऐसे में उन्होंने जोरदार वापसी की है। अर्शदीप को तीसरे मुकाबले में हर्षित राणा की जगह मौका मिला। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही अर्शदीप की गेंदबाजी अर्शदीप ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 35 रन खर्च करते हुए 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 8.80 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले ट्रेविस हेड को सिर्फ 6 रन बनाने के बाद पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 7 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे जोश इंग्लिश को अपना शिकार बनाया। मार्कस स्टोइनिस के रूप में अर्शदीप ने अपना तीसरा विकेट लिया। स्टोइनिस ने मैच में 64 रन की शानदार पारी खेली।

रिकॉर्ड अर्शदीप ने इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी अर्शदीप संयुक्त रूप से भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा बार 3 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कुलदीप यादव की बराबरी की है। इन दोनों गेंदबाजों ने 14-14 बार इस प्रारूप में 3 विकेट हॉल लिए हैं। युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। दोनों ने 10-10 बार 3 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। भुवनेश्वर कुमार और रवि बिश्नोई ने 8-8 बार 3 विकेट चटकाए हैं।