अर्शदीप सिंह के आने से MI की गेंदबाजी होगी और घातक, इरफान पठान का बड़ा बयान 

खिलाड़ियों के ट्रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए पठान ने बताया कि अर्शदीप के आने से MI की टीम का संतुलन बेहतर हो सकता है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अर्शदीप के ट्रेड से MI की टीम काफी मजबूत हुई है। इससे टीम बुमराह का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेगी। साथ ही विदेशी खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी टीम को फायदा मिलेगा।"

MI का पिछला संस्करण बेहद खराब रहा था। वह 9वें स्थान पर रही थी।