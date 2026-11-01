अर्शदीप सिंह विदेश में 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय बने

अर्शदीप सिंह विदेश में 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय बने, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 03:24 pm Nov 01, 202603:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस मुकाबले में फिन एलन (2) के रूप में अपना पहला विकेट चटकाए ही उनके विदेशी सरजमीं पर 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे हो गए। वह यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। आइए उनके टी-20 क्रिकेट आंकड़े और अन्य रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।