अर्शदीप ने पूरे किए 150 विकेट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अर्शदीप सिंह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने, बनाए ये रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 02:30 pm Oct 30, 202602:30 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ईडन पार्क में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के चौथे टी-20 मैच के दौरान अहम रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 150 विकेट पूरे किए। कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर उनका 150वां शिकार बने। वह अब भारत की ओर से इस प्रारूप में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। आइए उनके आंकड़ों के बारे में जानते हैं।