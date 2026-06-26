श्रीलंका ने पहली पारी में बनाए 308 रन (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

एंटीगुआ टेस्ट: वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रीलंका की पहली पारी सिमटी, ऐसा रहा पहला दिन

लेखन अंकित पसबोला 09:29 am Jun 26, 202609:29 am

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 308 रन बनाए। एंटीगुआ में खेले जा रहे मैच में मेहमान टीम से धनंजय डी सिल्वा ने शतक (120) लगाया। मेजबान टीम से जस्टिन ग्रीव्स सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। पहले दिन के स्टम्प्स की घोषणा तक वेस्टइंडीज ने बिना विकेट गंवाए कोई रन नहीं बनाया है। आइए पहले दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।