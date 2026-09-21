एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने जमैका किंग्समेन को हराकर पहली बार जीता CPL का खिताब

सदाकत ने 58 गेंदों का सामना किया और 114 रन बनाकर आउट हुए। इस सलामी बल्लेबाज के बल्ले से 8 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.55 की रही।

CPL में इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक रहा। एलिमिनेटर मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 112 रन की पारी खेली थी।

उन्होंने CPL में 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 51.85 की औसत और 174.51 की स्ट्राइक रेट से 363 रन बनाए हैं।