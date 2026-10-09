हरमनप्रीत कौर पर अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान, उनकी विरासत को लेकर कही ये अहम बात

अंजुम ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि हरमनप्रीत की विरासत सिर्फ विश्व कप जीत तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने वर्षों तक ड्रेसिंग रूम में आक्रामकता और आत्मविश्वास का माहौल भी तैयार किया है।

अगर भारतीय टीम इन खूबियों को आगे भी बरकरार रखती है तो वह सही दिशा में आगे बढ़ती रहेगी।

उन्होंने कहा कि टीम के विकास की प्रक्रिया अच्छी तरह स्थापित हो चुकी है और भविष्य के लिए रास्ता सही नजर आ रहा है।