जेंडर परिवर्तन के बाद अनाया बांगर को मिली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अनुमति, दिया यह बयान

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पहले ही उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर उच्च स्तरीय महिला क्रिकेट खेलने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, जिन्होंने कभी भी पुरुष प्यूबर्टी (किशोरावस्था) का अनुभव कर लिया हो।

अनाया को लिखे एक पत्र में, CA की अखंडता प्रमुख जैकी पार्ट्रिज ने कहा कि मार्च 2027 से उनकी पात्रता इस शर्त पर निर्भर है कि वह एक रक्त परीक्षण प्रदान करें आवश्यक परीक्षण को तय नियमों के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा करे।