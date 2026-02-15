अमेलिया केर न्यूजीलैंड की नई कप्तान बनी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

अमेलिया केर न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त की गई

लेखन अंकित पसबोला 10:58 pm Feb 15, 202610:58 pm

क्या है खबर?

अमेलिया केर को न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वह सोफी डिवाइन की जगह इस जिम्मेदारी को संभालेंगी। बता दें कि डिवाइन ने अक्टूबर में हुए महिलाओं के विश्व कप 2025 के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। केर ने 2 वनडे और 2 टी-20 मैचों में टीम की कप्तानी की है। उन्होंने अब तक कोई टेस्ट नहीं खेला है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।