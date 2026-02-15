अमेलिया केर न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त की गई
क्या है खबर?
अमेलिया केर को न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वह सोफी डिवाइन की जगह इस जिम्मेदारी को संभालेंगी। बता दें कि डिवाइन ने अक्टूबर में हुए महिलाओं के विश्व कप 2025 के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। केर ने 2 वनडे और 2 टी-20 मैचों में टीम की कप्तानी की है। उन्होंने अब तक कोई टेस्ट नहीं खेला है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
कप्तानी मिलने पर अमेलिया केर ने अपनी खुशी व्यक्त की
केर ने कप्तानी मिलने पर खुशी व्यक्त की। NZC ने उनके हवाले से कहा, "बचपन से मेरा सपना न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करना था और अब अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं लीडर्स के एक बहुत अच्छे ग्रुप को फॉलो कर रही हूं, जिन्होंने मुझसे पहले न्यूजीलैंड की कप्तानी की है, इसलिए मैं जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लेती।"
आंकड़े
ऐसा है अमेलिया केर का अंतरराष्ट्रीय करियर
केर ने अब तक 84 वनडे खेले हैं, जिसमें 41.14 की औसत और 81.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,304 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 106 विकेट लिए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 88 मैच खेले हैं, जिसमें 27.94 की औसत के साथ 1,453 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 95 विकेट लिए हैं।