दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद आकाश दीप ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में गंभीर लगातार उनके संपर्क में थे।

उन्होंने कहा कि गंभीर उनसे फोन पर हालचाल लेते थे और पूछते थे कि सब कैसा चल रहा है?

उन्होंने बताया कि तेज गेंदबाज के लिए पीठ की चोट से वापसी करना मुश्किल होता है, लेकिन गंभीर के लगातार संपर्क में रहने से उन्हें पूरे समय प्रेरणा मिलती रही।