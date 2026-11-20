आकाश दीप ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी का श्रेय गौतम गंभीर को दिया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने टेस्ट क्रिकेट में सफल वापसी का श्रेय मुख्य कोच गौतम गंभीर को दिया है। पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण यह तेज गेंदबाज अगस्त 2025 से क्रिकेट से दूर था। हालांकि, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट मैच से शानदार वापसी की। उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर समाप्त हुई।
बयान
आकाश दीप से लगातार संपर्क में थे गंभीर
दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद आकाश दीप ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में गंभीर लगातार उनके संपर्क में थे।
उन्होंने कहा कि गंभीर उनसे फोन पर हालचाल लेते थे और पूछते थे कि सब कैसा चल रहा है?
उन्होंने बताया कि तेज गेंदबाज के लिए पीठ की चोट से वापसी करना मुश्किल होता है, लेकिन गंभीर के लगातार संपर्क में रहने से उन्हें पूरे समय प्रेरणा मिलती रही।
क्रिकेट
इंडिया-A के लिए शानदार प्रदर्शन कर बढ़ा आत्मविश्वास- आकाश दीप
लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के दौरान आकाश दीप ने सिर्फ अपनी फिटनेस पर ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी कौशल को बेहतर बनाने पर भी काम किया।
उन्होंने बताया कि इस दौरान वह खुद को और मजबूत बनाना चाहते थे और उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं।
टीम में वापसी से पहले इंडिया-A के लिए उनके प्रदर्शन ने भी आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी और कमजोरियों पर काम किया।
टेस्ट
ग्लेन फिलिप्स को लेकर ये बोले आकाश दीप
आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस दौरान ग्लेन फिलिप्स का विकेट उनके लिए खास रहा।
उन्होंने बताया कि इस गेंद पर उन्होंने अतिरिक्त प्रयास किया था, ताकि गेंद ज्यादा मूवमेंट हासिल कर सके और बल्लेबाज को परेशानी हो।
उन्होंने कहा कि यह कोई जादुई गेंद नहीं थी, बल्कि वह लगातार एक ही जगह पर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे।
उस खास गेंद पर उन्हें मनचाहा परिणाम मिला।
विकेट
पिच की परिस्थितियों पर बोले आकाश दीप
आकाश दीप ने बेसिन रिजर्व की बदलती परिस्थितियों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि पहले दिन पिच धीमी थी, लेकिन दूसरे दिन नई गेंद से गेंदबाजों को कुछ मदद मिली।
उन्होंने जोर देकर कहा कि खासकर पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते समय रन रोकना और अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाजी करना बेहद जरूरी होता है।
आकाश ने कहा कि पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते समय उनकी पहली प्राथमिकता रन रोकना और फिर तय योजना पर टिके रहना है।