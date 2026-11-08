मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है (फाइल तस्वीर)

मोहम्मद शमी के संन्यास पर अजिंक्य रहाणे ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 10:24 am Nov 08, 202610:24 am

क्या है खबर?

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट का सफर अब समाप्त हो गया है। शुक्रवार को इस अनुभवी खिलाड़ी ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास का ऐलान किया। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनका 13 साल का सफर थम गया। दिलचस्प बात यह है कि शमी ने 6 नवंबर, 2013 को ही टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। अब उनके साथी खिलाड़ी और पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने उनको लेकर बड़ा बयान दिया है।