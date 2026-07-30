अजिंक्य रहाणे ने संन्यास ले लिया है (तस्वीर: एक्स/@ICC)

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए उनके शानदार आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:13 am Jul 30, 202610:13 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रहाणे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। इसके बाद उनकी भारतीय टीम में कभी जगह नहीं बन पाई। इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला साल 2018 में और टी-20 अंतरराष्ट्रीय साल 2016 में खेला था। ऐसे में आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।