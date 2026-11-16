पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का बचाव किया है

विराट कोहली की फील्डिंग ऊर्जा के मुरीद हुए अजय जडेजा, आलोचकों को दिया करारा जवाब

लेखन भारत शर्मा 01:29 pm Nov 16, 202601:29 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें वनडे में फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। चौथे वनडे में शून्य पर आउट होने के बाद कोहली रविवार को माउंट माउंगानुई में महज 5 रन बना सके, जबकि रोहित 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने दोनों खिलाड़ियों का पुरजोर बचाव किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या बयान दिया है।