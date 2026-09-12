अफगानिस्तान बनाम भारत: क्या ईशान किशन की चोट है ज्यादा गंभीर? नवदीप सैनी ने दिया अपडेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 सितंबर को सीरीज का पहला टी-20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें अभ्यास कर रही हैं। इस बीच नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन चोटिल हो गए। दरअसल, वह नवदीप सैनी की गेंदबाजी खेलते समय चोट लगा बैठे। अब खुद सैनी ने उनकी चोट पर अपडेट दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
अपडेट
नवदीप सैनी ने दी अपडेट
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सैनी ने कहा, "मैं और ईशान काफी समय से साथ खेल रहे हैं। हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे उनकी कमजोरियों का पता है, इसलिए मैंने शॉर्ट बॉल से उन पर दबाव बनाने की सोची। वह उसे खेल नहीं पाए। बाद में मैं उनके पास गया और पूछा कि वह कैसे हैं। उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।"
घटना
नवदीप सैनी की शॉर्ट बॉल पर चोटिल हुए ईशान किशन
शुक्रवार को अभ्यास के दौरान सैनी की एक शॉर्ट बॉल से किशन चोटिल हो गए।
भारतीय टीम के फिजियो कमलेश जैन मदद के लिए दौड़े, तो किशन दर्द में दिखे। कुछ मिनट तक बैठने के बाद भी वह परेशानी में नजर आए और इसके बाद नेट्स छोड़कर चले गए।
अब सैनी ने स्पष्ट किया कि किशन की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। ये भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है।
फॉर्म
शानदार फॉर्म में चल रहे हैं ईशान किशन
इस समय किशन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी फाइनल में 270 और 80 रन बनाए थे।
उन्होंने ईस्ट जोन की कप्तानी करते हुए टीम को ये प्रतिष्ठित खिताब जिताया था।
इस टूर्नामेंट में किशन ने 3 मैचों की 5 पारियों में 102.25 की औसत के साथ 409 रन बनाए, जिसमें एक दोहरा शतक और एक अर्धशतक भी शामिल रहा। वह इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
आंकड़े
2026 में कमाल का रहा है किशन का प्रदर्शन
किशन ने 2026 में अब तक 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 35.30 की औसत से 812 रन बनाए हैं।
यह इस साल किसी भी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक रन हैं। उनके खाते में एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं।
टी-20 विश्व कप 2026 में किशन ने 9 पारियों में 35.22 की औसत और 193.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 317 रन बनाए थे।