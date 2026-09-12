नेट्स पर बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए थे किशन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अफगानिस्तान बनाम भारत: क्या ईशान किशन की चोट है ज्यादा गंभीर? नवदीप सैनी ने दिया अपडेट

लेखन अंकित पसबोला 12:03 pm Sep 12, 202612:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 सितंबर को सीरीज का पहला टी-20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें अभ्यास कर रही हैं। इस बीच नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन चोटिल हो गए। दरअसल, वह नवदीप सैनी की गेंदबाजी खेलते समय चोट लगा बैठे। अब खुद सैनी ने उनकी चोट पर अपडेट दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।