भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे टी-20 में भी हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

सैमसन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

उन्होंने मोहम्मद नबी के एक ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए।

इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

वह 22 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अभिषेक के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की।