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जसप्रीत बुमराह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े 
बुमराह ने की उम्दा गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जसप्रीत बुमराह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन अंकित पसबोला
Sep 15, 2026
09:44 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में अहम रिकॉर्ड बनाया। अरुण जेटली स्टेडियम में उन्होंने एक मेडन ओवर किया। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा मेडन ओवर (पूर्ण सदस्यीय देशों में) करने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने अफगानिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में कोई रन नहीं दिया। आइए उनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

रिकॉर्ड 

बुमराह ने रिचर्ड नगारवा का रिकॉर्ड तोड़ा 

बुमराह ने दूसरे टी-20 में अपने 4 ओवर के कोटे में 25 रन देते हुए एक विकेट लिया। उन्होंने मोहम्मद नबी को अपना शिकार बनाया।

क्रिकइंफो के मुताबिक, बुमराह ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 13 ओवर मेडन किए हैं।

उन्होंने जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 12 ओवर मेडन किए हैं।

भारत के भुवनेश्वर कुमार इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 9 ओवर मेडन किए हैं।

करियर 

शानदार है बुमराह का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

इस भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह ने 97 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 19 से कम की औसत से 123 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम (6.51) रही है।

उन्होंने अब तक कोई 5 विकेट हॉल नहीं लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।

वह भारत की ओर से 2 बार टी-20 विश्व कप का खिताब जीत चुके हैं।

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