बुमराह ने की उम्दा गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जसप्रीत बुमराह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:44 pm Sep 15, 202609:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में अहम रिकॉर्ड बनाया। अरुण जेटली स्टेडियम में उन्होंने एक मेडन ओवर किया। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा मेडन ओवर (पूर्ण सदस्यीय देशों में) करने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने अफगानिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में कोई रन नहीं दिया। आइए उनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।