भारत ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

अफगानिस्तान से रहमानुल्लाह गुरबाज (0), इब्राहिम जादरान (11), सेदिकुल्लाह अटल (13) और गुलबदीन नैब (2) जल्दी आउट हुए।

शीर्षक्रम के लड़खड़ाने के बाद मोहम्मद नबी (33) और उमरजई ने 83 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। भारत से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए।

जवाब में भारत से संजू सैमसन (10) के जल्दी आउट होने के बाद किशन (42) और अभिषेक ने जीत में योगदान दिया। भारत ने 14वें ओवर में मैच समाप्त किया।