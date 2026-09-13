जसप्रीत बुमराह 350 टी-20 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े

बुमराह ने अपने 284वें मैच की 281 पारियों में 350 विकेट पूरे किए।

उन्होंने 22 से कम के औसत के साथ यह मुकाम हासिल किया।

इस भारतीय तेज गेंदबाज ने 96 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 19 से कम की औसत से 120+ विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम रही है।

वह भारत की ओर से 2 बार टी-20 विश्व कप का खिताब जीत चुके हैं।