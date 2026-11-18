अफगानिस्तान के नसीर खान मारूफखिल ने टेस्ट डेब्यू में ऑलराउंड प्रदर्शन कर रचा इतिहास

अफगानिस्तान के मारूफखिल ने टेस्ट डेब्यू में ऑलराउंड प्रदर्शन कर रचा इतिहास, जानिए क्या किया

लेखन भारत शर्मा 01:33 pm Nov 18, 202601:33 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने शारजाह में दूसरे टेस्ट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 57 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। हार के बावजूद सिर्फ 20 साल के नसीर खान मारूफखिल ने अफगानिस्तान के लिए अपने टेस्ट डेब्यू पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने चौथी इनिंग में शतक लगाया और मैच में 7 विकेट भी अपने नाम किए। यहां हम उनके डेब्यू पर बनाए गए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।