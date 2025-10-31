अफगानिस्तान ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, सीरीज में ली 2-0 की अजेय बढ़त 

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। पहले मुकाबले में उसे 53 रन से जीत मिली थी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 125 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जिम्बाब्वे के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए राशिद खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 9 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान ने सबसे बड़ी पारी (57) खेली। अफगानिस्तान ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

गेंदबाजी अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने किया कमाल अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने मैच में शानदार गेंदबाजी की। राशिद की इकॉनमी रेट सिर्फ 3 की रही। उनके अलावा अब्दुल्ला अहमदजदई ने 3.3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। मुजीब उर रहमान की गेंदबाजी भी मैच में अच्छी रही। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। फरीद अहमद ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिए। मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 20 रन देकर 1 सफलता हासिल की।

अर्धशतक जादरान ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक लगाया जादरान के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 12वां अर्धशतक रहा। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ इस प्रारूप में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया। इस खिलाड़ी ने 47 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। जादरान ने मैच में 51 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 111.76 की रही। उनकी इस पारी के ही बदौलत अफगानिस्तान को मैच में जीत मिली।