ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: इंडिया-A ने UAE-A को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में इंडिया-A ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए UAE-A को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ इंडिया-A ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। मुकाबले में UAE-A ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 249/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंडिया-A के महज 14.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इंडिया-A ने इस तरह जीता मुकाबला?
UAE-A को शुरुआत में 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद हरप्रीत सिंह भाटिया (130) ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए टीम को स्कोर को 249 तक पहुंचाने में मदद की।
इंडिया-A से अरशद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए।
जवाब में इंडिया-A को वैभव सूर्यवंशी (204) और अभिषेक शर्मा (12) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद टीम ने रिंकू सिंह (27*) की पारी से 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
रिकॉर्ड
सूर्यवंशी ने जड़ा क्रिकेट इंतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक
सूर्यवंशी ने मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया। यह क्रिकेट इतिहास (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट) का सबसे तेज दोहरा शतक रहा है।
उन्होंने पहले विकेट के लिए अभिषेक के साथ 21 गेंदों में ही 68 रन जोड़े। इसके बाद रिंकू सिंह (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 137 रन की साझेदारी निभाई।
सूर्यवंशी 53 गेंदों में 7 चौके और रिकाॅर्ड 28 छक्कों से 204 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
सूर्यवंशी ने तोड़ा चाड बोवेस का रिकॉर्ड
सूर्यवंशी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों को मिलाकर पेशेवर क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा हैं।
उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के चाड बोवेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2024 में लिस्ट-A क्रिकेट में 103 गेंदों में दोहरा शतक (205) जड़ा था।
इस सूची में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने इसी साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में 114 गेंदों में दोहरा शतक (202) जड़ा था।
लिस्ट-A
लिस्ट-A क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक
सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। यह लिस्ट-A क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक रहा है।
उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2023 में मार्श कप में तस्मानिया के खिलाफ 29 गेंदों में शतक जड़ा था।
इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 31 गेंदों में शतक जड़ा था।
शतक
सूर्यवंशी ने सबसे तेज टीम शतक का नया रिकॉर्ड बनाया
सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी ने इंडिया-A को लिस्ट-A वनडे क्रिकेट में सबसे तेज टीम शतक का नया रिकॉर्ड बनाने में भी मदद की।
बाएं हाथ के ओपनर ने जाहिद अली के पहले ओवर में 3 छक्के मारे, जिससे उनकी टीम सिर्फ 5 ओवर में 100 रन तक पहुंच गई।
यह न्यूज़ीलैंड के पिछले रिकॉर्ड से भी तेज था, जिसने साल 2015 में क्राइस्टचर्च में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 6.3 ओवर में 100 रन बनाने का कारनामा किया था।
जानकारी
सूर्यवंशी ने जड़े रिकॉर्ड 28 छक्के
क्रिकबज के अनुसार, सूर्यवंशी के 28 छक्के पेशेवर क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा छक्के रणजी ट्रॉफी 2024-25 में हैदराबाद के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ तन्मय अग्रवाल (26) ने लगाए थे।
शतक
हरमीत ने जड़ा 7वां लिस्ट-A शतक
UAE-A की ओर से हरमीत सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके लिस्ट-A करियर का 7वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 120 गेंदों में पूरा किया।
उन्होंने मुहम्मद शहादाद (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन और ईथन डिसूजा (25) के साथ चौथे विकेट के लिए 60 रन की अहम साझेदारी निभाई।
वह अपनी पारी में 144 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 130 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
इंडिया-A ने बनाया सबसे तेज लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड
सूर्यवंशी की पारी से इंडिया-A ने महज 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यह 200+ रन के स्कोर का सबसे तेज पीछा है।
इससे पहले 2003 के पैट्रंस कप में लाहौर में एलाइड बैंक लिमिटेड ने 20 ओवर में ऐसा किया था।
इसी तरह 214 गेंदें शेष रहते हासिल की गई यह जीत लिस्ट-A इतिहास में 250 या उससे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे तेज जीत है। इंडिया-A ने 86 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
स्कोर
पहले 10 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर
इंडिया-A ने शुरुआती 10 ओवरों में 183/2 रन बनाए, जो लिस्ट-A क्रिकेट इतिहास के पहले 10 ओवरों का सर्वोच्च स्कोर है।
इसके साथ ही इंडिया-A ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया (160/0 बनाम तस्मानिया, 2023) का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा दिया है। इंडिया-A ने महज 5 ओवर (30 गेंदों) में अपने 100 रन पूरे कर लिए।
इससे पहले लिस्ट-A में सबसे तेज टीम शतक का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड और इंडिया-A के नाम था, जिन्होंने 6.3 ओवर 100 रन पूरे किए थे।
जानकारी
एक पारी में दूसरे सर्वाधिक टीम छक्के
इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया-A के बल्लेबाजों ने कुल 31 छक्के लगाए। यह लिस्ट-A की एक पारी में किसी टीम द्वारा लगाए गए दूसरे सर्वाधिक छक्के हैं। शीर्ष पर बिहार क्रिकेट टीम (38 बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025) है।