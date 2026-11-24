ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-A ने UAE-A को हरा दिया है

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: इंडिया-A ने UAE-A को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 05:43 pm Nov 24, 202605:43 pm

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में इंडिया-A ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए UAE-A को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ इंडिया-A ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। मुकाबले में UAE-A ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 249/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंडिया-A के महज 14.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।