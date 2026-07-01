अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का शानदार फॉर्म जारी है। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में 59 रन की धमाकेदार पारी खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी का यह दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी
अभिषेक ने 24 गेंदों का में 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनी स्ट्राइक रेट 245.83 की रही। भारतीय टीम के 2 बल्लेबाज सिर्फ 6 रन पर पवेलियन लौट गए थे। अभिषेक ने इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ पारी संभाली। दोनों के बीच सिर्फ 38 गेंदों में 82 रन की साझेदारी हुई। अभिषेक को सैम कर्रन ने पवेलियन की राह दिखाई। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने 100 छ्क्के भी पूरे किए।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने पूरे किए अपने 100 छक्के
अभिषेक ने 2024 में अपना डेब्यू किया था और 100 छक्कों का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें 49 मैचों (48 पारियों) का समय लगा। वह इस प्रारूप में 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। इस सूची में रोहित शर्मा (205), सूर्यकुमार यादव (179), हार्दिक पांड्या (126) और विराट कोहली (124) उनसे आगे हैं। अभिषेक ने इस मामले में केएल राहुल (99) को पीछे छोड़ दिया है।
उपलब्धि
अभिषेक ने ये रिकॉर्ड्स भी किए अपने नाम
अभिषेक ने 9वीं बार 50+ का स्कोर 200+ की स्ट्राइक रेट से बनाए। इस मामले में उनसे आगे सूर्यकुमार हैं। उन्होंने 13 बार ये कारनामा किया है। 20 या उससे कम गेंदों में अभिषेक ने 5वीं बार 50+ का स्कोर बनाया। भारत की ओर से वह इस मामले में पहले स्थान पर हैं। युवराज सिंह ने 3 बार ये किया था। अभिषेक ने 785 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए। वह सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं।