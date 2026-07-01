अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए 

पारी

ऐसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी

अभिषेक ने 24 गेंदों का में 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनी स्ट्राइक रेट 245.83 की रही। भारतीय टीम के 2 बल्लेबाज सिर्फ 6 रन पर पवेलियन लौट गए थे। अभिषेक ने इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ पारी संभाली। दोनों के बीच सिर्फ 38 गेंदों में 82 रन की साझेदारी हुई। अभिषेक को सैम कर्रन ने पवेलियन की राह दिखाई। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने 100 छ्क्के भी पूरे किए।