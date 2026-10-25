अभिषेक ने बनाया ये रिकॉर्ड (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में छक्कों का बनाया ये विश्व रिकॉर्ड

लेखन अंकित पसबोला 09:46 am Oct 25, 202609:46 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में अहम रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी-20 में 21 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल रहा। इस मैच के दौरान अभिषेक ने पावरप्ले ओवरों (0-6) के दौरान अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 छक्के पूरे किए। आइए उनके इस रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।