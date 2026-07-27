जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में अभिषेक शर्मा के नाम आया ये शर्मनाक रिकॉर्ड
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे के बीच हुई टी-20 सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। सीरीज में शानदार जीत के बावजूद सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह 3 मैचों की टी-20 सीरीज में कम से कम 3 पारियां खेलने वाले शीर्ष-7 भारतीय बल्लेबाजों में सबसे कम रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसे में आइए इस मामले में सबसे कम रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा (11 रन बनाम जिम्बाब्वे, 2026)
अभिषेक ने सीरीज की 3 पारियों में 3.67 की बेहद खराब औसत से सिर्फ 11 रन बनाए।
उनके बल्ले से केवल 2 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट केवल 55 की रही।
पहले मैच में वह एक रन बनाकर पवेलियन लौटे। दूसरे मुकाबले में उन्होंने 8 रन बनाए, जबकि तीसरे मैच में अभिषेक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए।
खास बात यह रही कि सीरीज के तीनों मुकाबलों में अभिषेक को ब्लेसिंग मुजाराबानी ने ही अपना शिकार बनाया।
#2
श्रेयस अय्यर (14 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2019)
सूची में दूसरे स्थान पर टी-20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं।
साल 2019 में वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी। उस सीरीज में श्रेयस अय्यर ने 14 रन बनाए थे।
उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में बल्लेबाजी की थी और एक बार नाबाद रहे थे। उनकी औसत 7 की रही थी, जबकि उन्होंने 82.35 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे।
इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक चौका निकला था।
#3
हार्दिक पांड्या और केएल राहुल (15-15 रन)
तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल हैं।
हार्दिक ने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 3 पारियां खेलकर 15 रन बनाए थे। उनकी औसत 7.50 और स्ट्राइक रेट 107.14 की रही थी, जबकि उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया था।
वहीं, राहुल ने साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज की 4 पारियों में 3.75 की औसत से 15 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 48.38 की रही थी।
#4
दिनेश कार्तिक (17 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2022)
इस सूची में चौथे स्थान पर दिनेश कार्तिक हैं। उन्होंने साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 17 रन बनाए थे।
कार्तिक ने 3 पारियों में बल्लेबाजी की थी और 2 बार नाबाद रहे थे। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 10* रन रहा।
उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला था। कार्तिक ने उस सीरीज में 212.50 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।