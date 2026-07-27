अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में अभिषेक शर्मा के नाम आया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

लेखन आदर्श कुमार 03:43 pm Jul 27, 202603:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे के बीच हुई टी-20 सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। सीरीज में शानदार जीत के बावजूद सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह 3 मैचों की टी-20 सीरीज में कम से कम 3 पारियां खेलने वाले शीर्ष-7 भारतीय बल्लेबाजों में सबसे कम रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसे में आइए इस मामले में सबसे कम रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।