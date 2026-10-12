अभिषेक शर्मा कमाल के फॉर्म में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्या अभिषेक शर्मा हैं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे आक्रामक बल्लेबाज? आंकड़े दे रहे हैं गवाही

लेखन आदर्श कुमार 03:49 pm Oct 12, 202603:49 pm

क्या है खबर?

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे आक्रामक सलामी बल्लेबाजों में शामिल अभिषेक शर्मा ने इस प्रारूप में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों पर 69 रन की तूफानी पारी खेली। अभिषेक ने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनके आक्रामक अंदाज और उनके दमदार रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं।