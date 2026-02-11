टी-20 विश्व कप 2026: अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती, अगला मैच नहीं खेलेंगे- रिपोर्ट 

बयान USA के खिलाफ अभिषेक ने नहीं की थी फील्डिंग भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने बताया कि अभिषेक को अभी भी पेट से जुड़ी कुछ परेशानी है, लेकिन उम्मीद है कि वह 2 दिन में होने वाले मैच के लिए फिट हो जाएंगे। USA के खिलाफ अभिषेक खाता खोले बिना आउट हो गए थे और भारतीय गेंदबाजी के दौरान मैदान पर भी नहीं उतरे थे। उनकी जगह संजू सैमसन ने फील्डिंग की थी, जबकि जीत के बाद अभिषेक हैंडशेक के लिए भी मैदान पर नहीं आए।

BCCI BCCI ने क्या कहा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने PTI को बताया कि अभिषेक को पेट में संक्रमण के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी समस्या की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच की जा रही हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें छुट्टी मिलेगी या नहीं, लेकिन फिलहाल नामीबिया के खिलाफ खेलना मुश्किल है। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने पुष्टि की है कि वाशिंगटन सुंदर भारतीय टीम से जुड़ चुके हैं।

जानकारी 10 दिन बाद जसप्रीत बुमराह ने की गेंदबाजी बुमराह पहला मुकाबला नहीं खेले थे। इसके बाद डोशेट ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा, "बुमराह 10 दिन के ब्रेक के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं और अब वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनकी मूवमेंट अच्छी है और वह आज फिर गेंदबाजी करेंगे।"

