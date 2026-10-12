अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आक्रामक मानसिकता पर दिया जोर, दिया अहम बयान

अभिषेक ने मुकाबले में 30 गेंदों में तूफानी 69 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को 14 रन से मिली जीत में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने मैच के बाद कहा, "वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम है, जिसके खिलाफ आप कभी नहीं कह सकते कि मैच आपकी मुट्ठी में आ गया है। यह बात हमारे दिमाग में भी थी, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था कि कैरेबियन बल्लेबाज किसी भी स्थिति से मैच को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं।"