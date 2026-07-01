अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 100 छक्के, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस आक्रामक बल्लेबाज ने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले के दौरान हासिल की। मैच में अपना दूसरा छक्का लगाते ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसी दौरान उन्होंने इस प्रारूप में अपने 1,500 रन भी पूरे किए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
उपलब्धि
अभिषेक ने हासिल की ये उपलब्धि
अभिषेक ने 2024 में अपना डेब्यू किया था और 100 छक्कों का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें 49 मैचों (48 पारियों) का समय लगा। वह इस प्रारूप में 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। इस सूची में रोहित शर्मा (205), सूर्यकुमार यादव (179), हार्दिक पांड्या (126) और विराट कोहली (124) उनसे आगे हैं। अभिषेक ने इस मामले में केएल राहुल (99) को पीछे छोड़ दिया है।
रन
अभिषेक ने 1,500 रन भी पूरे किए
अभिषेक ने अपने 1,500 रन भी पूरे किए हैं। पिछले साल 25 वर्षीय बल्लेबाज इस प्रारूप में 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बने थे। उन्होंने यह उपलब्धि 28 पारियों में हासिल की थी और राहुल के 29 पारियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। उनसे आगे केवल कोहली हैं, जिन्होंने 27 पारियों में 1,000 रन पूरे किए थे। हालांकि, सबसे कम गेंदों में इस मुकाम तक पहुंचने का रिकॉर्ड अभिषेक के नाम है।
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Milestone unlocked 🔓— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
1️⃣0️⃣0️⃣ T20I sixes and counting for the power-packed Abhishek Sharma 👏
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