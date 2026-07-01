अभिषेक शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 100 छक्के, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:42 pm Jul 01, 202610:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस आक्रामक बल्लेबाज ने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले के दौरान हासिल की। मैच में अपना दूसरा छक्का लगाते ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसी दौरान उन्होंने इस प्रारूप में अपने 1,500 रन भी पूरे किए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।