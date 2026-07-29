ऋषभ पंत के चयन पर एबी डिविलियर्स ने सवाल उठाए हैं (फाइल तस्वीर)

एबी डिविलियर्स ने टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत के चयन पर उठाए सवाल, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 04:59 pm Jul 29, 202604:59 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऋषभ पंत के भारतीय टीम में चयन पर हैरानी जताई है। उनके मुताबिक, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान पंत ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी से जूझते नजर आए थे। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि पंत आगामी सीरीज में शानदार वापसी करेंगे। इस सीरीज में 33 साल के सारांश जैन को मौका मिला है। डिविलियर्स ने इसे शानदार बताया है।