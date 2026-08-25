साई सुदर्शन की भारतीय टीम में वापसी पर आकाश चोपड़ा का अहम बयान, जानिए क्या कहा

चोपड़ा ने आगे कहा, "अब यह पूरी तरह से तय हो चुका है कि सुदर्शन जब चोट से ठीक होकर वापस आएंगे, तो उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना ही होगा। टीम में उनके लिए तुरंत कोई जगह नहीं बनने वाली है।"

बता दें कि सीरीज से पहले सुदर्शन पैर के अंगूठे में स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे थे। उनके पूरी तरह से फिट न होने के बाद उनकी जगह पडिक्कल को मौका दिया गया और उन्होंने उसे भुना लिया।