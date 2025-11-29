बांग्लादेश प्रीमियर लीग की नीलामी सूची से 8 खिलाड़ी हुए बाहर, फिक्सिंग से जुड़ा है मामला

बांग्लादेश प्रीमियर लीग की नीलामी सूची से 8 खिलाड़ी हुए बाहर, फिक्सिंग से जुड़ा है मामला
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) नीलामी की अंतिम सूची से कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। ऐसी खबर है कि कम से कम 8 ऐसे खिलाड़ी, जो कथित तौर पर BPL में फिक्सिंग से जुड़े हैं, बोर्ड ने उनकी नीलामी सूची से छटनी की है। दरअसल, 3 सदस्यों वाली स्वतंत्र जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
दागदार खिलाड़ियों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा- शाहावत हुसैन
क्रिकबज के मुताबिक, BCB के उपाध्यक्ष और BPL गवर्निंग काउंसिल के सदस्य शाहावत हुसैन ने कहा कि दागदार खिलाड़ियों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि आगामी संस्करण में फिक्सिंग विवादों से बचा जा सके। यह अंतिम ड्राफ्ट सूची रविवार को फ्रेंचाइजी को भेजी गई थी, जो BCB की इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट पर आधारित है। इस यूनिट का नेतृत्व एलेक्स मार्शल कर रहे हैं।
बयान
इन खिलाड़ियों का नाम हटाया गया
बांग्लादेश के क्रिकेटर अनामुल हक बिजॉय, मोसद्दक हुसैन, शोफिउल इस्लाम, अलाउद्दीन बाबू, सुंजामुल इस्लाम, मिजानुर रहमान और निहादुज्जमां, और मुनीर हसन खान को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया है। वे पिछली ड्राफ्ट लिस्ट का हिस्सा थे। अधिकारी ने कहा, "इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सूची से हटा दिया गया है क्योंकि वे रेड फ्लैग जॉन में पाए गए थे और हम इस बारे में और कुछ नहीं बता सकते।"
मामला
स्वतंत्र कमेटी ने 900 पेज की बनाई थी रिपोर्ट
यह कदम पिछले BPL सीजन में बड़े पैमाने पर फिक्सिंग के आरोपों के बाद बनी 3 सदस्यों वाली स्वतंत्र जांच कमेटी की 900 पेज की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। पता चला है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में कम से कम 18-19 लोगों की पहचान की गई थी, जिनमें 8 से 10 खिलाड़ी शामिल थे, जिन पर टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में अलग-अलग लेवल पर फिक्सिंग में शामिल होने का शक था।