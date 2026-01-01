अलविदा 2025: केवल 49 रन पर ऑलआउट हुई टीम, जानिए वनडे क्रिकेट के सबसे छोटे स्कोर 

वनडे क्रिकेट में जहां बड़े-बड़े स्कोर और रिकॉर्डतोड़ पारियां सुर्खियां बटोरती हैं, वहीं कुछ ऐसे मैच भी इतिहास में दर्ज हैं, जहां टीमें बेहद कम स्कोर पर सिमट गईं। ये मुकाबले बल्लेबाजों की नाकामी, गेंदबाजों के कहर और बदलते हालात की कहानी कहते हैं। साल 2025 में भी क्रिकेट प्रेमियों ने वनडे क्रिकेट के सबसे छोटे स्कोर देखें, जो इस प्रारूप की अनिश्चितता और रोमांच को साफ तौर पर दर्शाते हैं। ऐसे में आइए उनपर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 49 रन, UAE बनाम USA पहले स्थान पर UAE क्रिकेट टीम है। नवंबर 2025 में USA क्रिकेट टीम के खिलाफ पूरी UAE की टीम सिर्फ 49 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए USA ने 292/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में UAE का कोई भी बल्लेबाज 20 रन भी नहीं बना पाया। USA के लिए रुशिल उगरकर ने 8.1 ओवर में 1 मेडन के साथ 22 रन देकर 5 विकेट लिए थे। सौरभ नेत्रवलकर ने 3 विकेट चटकाए थे।

#2 65 रन, ओमान बनाम USA इस सूची में दूसरे स्थान पर ओमान क्रिकेट टीम है। ये टीम भी USA के खिलाफ ही 65 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए USA ने सिर्फ 122 रन बनाए थे। जवाब में USA के नोस्तुश केनजीगे ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7.3 ओवर में 1 मेडन के साथ 11 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 1.46 की रही। यासिर मोहम्मद और मिलिंद कुमार ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।

#3 72 रन, दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड तीसरे स्थान दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। सितंबर 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वो सिर्फ 72 रन पर पवेलियन लौट गए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 414/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। जोफ्रा आर्चर ने 9 ओवर में 3 मेडन के साथ 18 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। आदिल राशिद ने 3 विकेट चटकाए थे।

