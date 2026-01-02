अलविदा 2025: वनडे क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने जड़े सबसे ज्यादा छक्के, जानिए आंकड़े 

वनडे क्रिकेट में छक्के लगाना अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बल्लेबाज की मंशा और आत्मविश्वास का पैमाना बन चुके हैं। साल 2025 में कई दिग्गज और युवा बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। बड़े मंच पर लंबे-लंबे शॉट्स लगाकर इन खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ऐसे में आइए साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 जॉर्ज मुंसे (34 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे हैं। उन्होंने साल 2025 में 11 वनडे मुकाबले खेले और इसकी 11 पारियों में 34 छक्के लगाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 73.50 की उम्दा औसत के साथ 735 रन निकले। उन्होंने 107.45 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। मुंसे ने 2 शतक और 5 अर्धशतक भी जड़े। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 191 रन रहा।

#2 रोहित शर्मा (24 छक्के) इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने साल 2025 में वनडे प्रारूप में 24 छक्के जड़े। इस खिलाड़ी ने 14 मुकाबले खेले और इसकी 14 पारियों में 50 की उम्दा औसत के साथ 650 रन बनाए। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 100.46 की रही। रोहित के बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक भी निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 121 रन रहा।

#3 डेवाल्ड ब्रेविस और हैरी ब्रूक (20-20 छक्के) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक हैं। इन दोनों ने साल 2025 में 20-20 छक्के लगाए। ब्रेविस ने 9 वनडे खेले और इसकी 9 पारियों में 28.75 की औसत से 230 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 54 रन रहा। ब्रूक ने 15 मैच की 15 पारियों में 32.21 की औसत से 451 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला।

