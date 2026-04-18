जूम ने डीपफेक की रोकथाम के लिए वर्ल्ड के साथ साझेदरी की है

जूम ने डीपफेक की रोकथाम के लिए सैम ऑल्टमैन की वर्ल्ड से मिलाया हाथ

क्या है खबर?

वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म जूम ने सैम ऑल्टमैन द्वारा स्थापित मानव पहचान सत्यापन नेटवर्क वर्ल्ड के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मीटिंग में भाग लेने वाले लोग वास्तविक मनुष्य हों न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से निर्मित नकली व्यक्ति। यह कदम डीपफेक धोखाधड़ी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है, जिसके कारण पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ही 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,850 करोड़ रुपये) से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है।