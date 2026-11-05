अब 40 किलोमीटर दूर के रेस्टोरेंट से भी मंगा सकेंगे खाना

जोमैटो का नया फीचर, अब 40 किलोमीटर दूर के रेस्टोरेंट से भी मंगा सकेंगे खाना

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:50 pm Nov 05, 202604:50 pm

क्या है खबर?

जोमैटो ने अपने ग्राहकों के लिए लिमिटलेस डिलीवरी नाम का नया फीचर शुरू किया है। इसकी मदद से अब लोग अपने घर से 40 किलोमीटर दूर तक मौजूद रेस्टोरेंट से भी आसानी से खाना मंगा सकेंगे। पहले ऐप पर ज्यादातर वही रेस्टोरेंट दिखाई देते थे, जो ग्राहक के डिलीवरी पते के आसपास होते थे। नए फीचर से इस सीमा में बदलाव किया गया है। अब ग्राहक अपने पूरे शहर के लोकप्रिय रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं।