श्रीधर वेंबु ने AI से गणित-कोडिंग क्षेत्र में नौकरियां जाने की दी चेतावनी
जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबु ने अपनी चिंता जाहिर की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कितनी तेजी से मुश्किल गणित के सवाल हल कर रहा है और सॉफ्टवेयर कोड लिख रहा है।
वे इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से कह रहे हैं कि वे बड़े बदलावों के लिए तैयार रहें क्योंकि AI लगातार और ज्यादा स्मार्ट और काबिल बनता जा रहा है।
AI संभाल लेगा कोडिंग के ज्यादातर काम
वेंबु ने गणित के कई कामों की तुलना शतरंज और गो जैसे खेलों से की। AI इन खेलों में पहले ही अपनी बेहतरीन क्षमता दिखा चुका है। उन्होंने बताया कि इस चलन को देखते हुए गणित के ज्यादातर रोजमर्रा के काम शायद जल्द ही AI के जरिए अपने-आप ऑटोमेट होने लगेंगे।
कोडर्स के लिए उन्होंने सवाल उठाया कि जब AI टूल्स कोडिंग के ज्यादातर बुनियादी कामों को संभालने लगेंगे तो असल में कितने डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी।
उनका मुख्य संदेश यही है कि तकनीकी पेशेवरों को AI की तेजी से हो रही तरक्की के साथ-साथ सीखते रहना चाहिए और खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढालते रहना चाहिए।