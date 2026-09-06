PCB ने इंग्लैंड दौरे के बीच उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मोबाइल फोन किए जब्त

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एजबेस्टन टेस्ट खत्म होने तक ये मोबाइल फोन PCB के पास रहेंगे।

पाकिस्तानी समाचार चैनल 365 न्यूज ने भी इस बात की पुष्टि की है कि खिलाड़ियों के फोन फिलहाल लंदन में बोर्ड के पास जमा हैं।

हालांकि, PCB ने अभी तक उन खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया है जिनके फोन जब्त किए गए हैं, और न ही इस कदम के पीछे की असल वजह को स्पष्ट किया है। इससे चर्चाओं का बाजार गर्म है।