PCB ने इंग्लैंड दौरे के बीच उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मोबाइल फोन किए जब्त

PCB ने इंग्लैंड दौरे के बीच उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मोबाइल फोन किए जब्त
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एजबेस्टन में खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े विवाद में फंस गई है। लगातार दो टेस्ट मैच हारकर सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ियों के मोबाइल फोन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद क्रिकेट गलियारों में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी की आशंकाओं को लेकर हड़कंप मच गया है।
रिपोर्ट
आखिरी टेस्ट तक बोर्ड के पास रहेंगे फोन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एजबेस्टन टेस्ट खत्म होने तक ये मोबाइल फोन PCB के पास रहेंगे।
पाकिस्तानी समाचार चैनल 365 न्यूज ने भी इस बात की पुष्टि की है कि खिलाड़ियों के फोन फिलहाल लंदन में बोर्ड के पास जमा हैं।
हालांकि, PCB ने अभी तक उन खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया है जिनके फोन जब्त किए गए हैं, और न ही इस कदम के पीछे की असल वजह को स्पष्ट किया है। इससे चर्चाओं का बाजार गर्म है।
नियम
खिलाड़ियों की निजता और ICC के कड़े नियम
आमतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के भ्रष्टाचार नियमों के तहत मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम या प्रतिबंधित क्षेत्रों में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के मोबाइल इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी होती है और उन्हें फोन जमा करने पड़ते हैं।
हालांकि, मैच से कई दिन पहले और लगातार कई दिनों तक बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों के निजी फोन अपने पास रखना एक असाधारण घटना है, जिसने खिलाड़ियों की निजता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
जांच
क्या डाटा की भी होगी जांच?
ICC के भ्रष्टाचार नियमों के अनुसार, यदि अधिकारियों के पास भ्रष्टाचार या सट्टेबाजी का कोई ठोस संदेह या आधार हो, तो वे खिलाड़ियों के डिजिटल उपकरणों को जब्त कर व्यापक जांच कर सकते हैं।
इस स्थिति में अधिकारियों को खिलाड़ियों की कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, चैट्स, मैसेज और ईमेल, फोटो, वीडियो और ऑडियो फाइल्स खंगालने का पूरा अधिकार होता है।
नियमों का पालन न करने पर खिलाड़ियों के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
चुप्पी
PCB की चुप्पी ने खड़े किए सवाल
फिलहाल PCB ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। बोर्ड ने न तो किसी खिलाड़ी पर सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग का सीधा आरोप लगाया है और न ही किसी आधिकारिक जांच की पुष्टि की है।
क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह PCB की कोई आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर किसी बड़ी भ्रष्टाचार जांच की शुरुआत हो सकती है।
अब सभी की नजरें PCB की आधिकारिक सफाई पर टिकी हैं कि आखिर फोन क्यों जब्त किए गए हैं।